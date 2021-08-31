Обвиняемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского района заявил о своей невиновности
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков во время заседания в Подольском горсуде, заявил о своей невиновности в убийстве любовницы. Бывший чиновник намерен добиваться своего полного оправдания
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков во время заседания в Подольском горсуде, заявил о своей невиновности в убийстве любовницы. Бывший чиновник намерен добиваться своего полного оправдания.
В суде Андрей Кулаков заявил, что супруга и вся семья его поддерживают. Он также сообщил журналистам, что проверка на полиграфе (детектор лжи) выдала неоднозначные показания, потому что он находился в шоковом состоянии и не знал как реагировать на вопрос о его причастности к убийству любовницы. При этом г-н Кулаков заявил, что у него есть алиби на момент убийства женщины, сообщает «Московский комсомолец».
Отметим, что дело раменского чиновника рассматривает суд присяжных.
Согласно версии следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Андрей Кулаков убил свою любовницу Евгению Исаенкову, которая была заместителем председателя районной Общественной палаты. Между ними возникла ссора в автомобиле, в ходе которой чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил. Ссора произошла из-за того, что женщина требовала от Кулакова уйти из семьи ради нее.