Российские паралимпийцы завоевали золото в смешанной эстафете и комплексном плавании
В состав «золотой» сборной вошли Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников. Вместе они преодолели дистанцию за 3 минуты 53,79 секунды, установив новый Паралимпийский рекорд
Сборная России по плаванию завоевала золото в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Токио.
В состав «золотой» сборной вошли Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников. Вместе они преодолели дистанцию за 3 минуты 53,79 секунды, установив новый Паралимпийский рекорд.
Серебро в эстафете завоевали бразильские пловцы, а бронзу - украинские.
Отметим, что Дарья Пикалова ранее уже завоевала золотую, серебряную и бронзовую награду в Токио.
Золотую медаль также завоевала сегодня пловчиха Валерия Шабалина на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Она стала трехкратной чемпионкой летних Игр в Токио-2020. Ранее россиянка стала первой на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.
Еще одну золотую медаль сегодня завоевал велогонщик Михаил Асташов, который выиграл шоссейную гонку с раздельным стартом. Ранее она также завоевал медаль высшей пробы в гонке преследования на треке на дистанции 3 000 метров.