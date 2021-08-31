Власти пытаются «засушить» выборы в Госдуму и снизить явку протестного электората
Примечательно, что все эти аккаунты были зарегистрированы совсем недавно - в июне и августе 2021 года. Подписчиков у них или нет совсем или очень мало. Эти аккаунты не публикуют свои посты, а только лишь комментируют записи других пользователей
Под стримом соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Руслана Шаведдинова десятки пользователей соцсети Twitter, которые зарегистрировали свои аккаунты в августе текущего года, активно призывают россиян не ходить на выборы в Госдуму РФ.
Пользователи Twitter, выступающие за игнор голосования, утверждают, что исход выборов заранее известен и победит «Единая Россия».
Примечательно, что все эти аккаунты были зарегистрированы совсем недавно - в июне и августе 2021 года. Подписчиков у них или нет совсем или очень мало. Эти аккаунты не публикуют свои посты, а только лишь комментируют записи других пользователей.
Оппозиционер Леонид Волков считает, что все эти аккаунты связаны с властями, которые пытаются «засушить» выборы и снизить явку, чтобы было легче обеспечить победу «Единой России».
Источник портала Znak.com, близкий к администрации президента, подтвердил эту версию. «Лучшее, что молодежь может сделать для власти на этих выборах, — это не приходить на эти выборы», - заявил источник.
Команда Алексея Навальног, напротив, призывает граждан приходить на выборы и голосовать за любую другую партию, кроме «Единой России».