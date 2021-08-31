Жители Азова заподозрили археологов в намерении установить вышку 5G и пытались закопать их живьем
В городе Азов Ростовской области местные жители попытались заживо похоронить археологов, которых заподозрили в намерении установить вышку 5G на месте раскопок
В городе Азов Ростовской области местные жители попытались заживо похоронить археологов, которых заподозрили в намерении установить вышку 5G на месте раскопок.
В Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области сообщили РБК, что раскопки проводились на Комсомольской улице сотрудниками «Донского наследия». Археологи разрабатывали разведочный шурф на месте городища Азака-Таны с некрополем.
К месту раскопок подошла группа мужчин, которые стали засыпать шурф землей вместе с археологами. В комитете сообщили, что среди хулиганов оказался член КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Станислав Потаков.
Граждане объяснили свои действия тем, что работающие на раскопках специалисты якобы в реальности собираются установить вышку мобильной связи 5G.
В итоге работы по раскопкам пришлось приостановить ради обеспечения безопасности археологов. По факту нападения в полицию было направлено соответствующее заявление.