Словакия прекращает вакцинацию населения от COVID-19 российским «Спутником V»
Словакия сообщила о прекращении использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для иммунизации населения
Словакия сообщила о прекращении использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для иммунизации населения.
Минздрав Словакии сообщил, что 31 августа граждане страны смогут последний день привиться российским препаратом.
Власти страны объяснили отказ о дальнейшего использования «Спутника V» тем, что Российкая вакцина так и не получила официального одобрения европейского регулятора.
Напомним, что в Словакии начали применять «Спутник V» еще в начале июня, однако затем государственный институт контроля за лекарствами заявил, что препарат из полученной партии «Спутника V» не идентичен тому, который получил положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
В Российском фонде прямых инвестиций эти сообщения назвали фальшивкой и потребовали вернуть препарат. Тем не менее, Словакия продолжила использовать «Спутник V» для вакцинации населения.