Власти на выборах в Госдуму решили заменить наблюдателей блогерами
Блогеры-наблюдатели должны будут рассказывать в своих аккаунтах о происходящем на избирательных участках, «чтобы никто не усомнился в честности голосования»
Наблюдателями на выборах в Госдуму РФ могут стать блогеры. Их привлечением займутся организации, связанные к российскими властями.
По данным «Коммерсанта», блогеры-наблюдатели должны будут рассказывать в своих аккаунтах о происходящем на избирательных участках, «чтобы никто не усомнился в честности голосования».
Задача блогеров - формировать позитивный массив сообщений о ходе голосования, оперативно информировать граждан о выборах и «нейтрализовать» негативные новости о ходе голосования.
За этот проект отвечают власти регионов России и Центры управления регионами (ЦУР), которые помогают властям в работе с соцсетями и подчиняются кремлевской АНО «Диалог». При этом в «Диалоге» заявили, что не связаны с проектом блогеров-наблюдателей.
Привлечь блогеров к голосованию власти решили вместо традиционных наблюдателей, которые оперативно сообщали о вбросах, «каруселях» и других фактах фальсификации результатов голосования. Напомним, что незадолго до выборов в Госдуму Минюст объявил «иностранным агентом» движение в защиту прав избирателей «Голос», которое занималось наблюдением за выборами.