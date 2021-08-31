Специалисты заявили об изношенности 80% систем российского сегмента МКС
Почти 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) на сегодняшний день являются изношенными. Об этом сообщил генконструктор РКК «Энергия»
Почти 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) на сегодняшний день являются изношенными. Об этом сообщил генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев.
Специалист рассказал РИА Новости, что Совет главных конструкторов еще месяц назад признал изношенность 80% бортовых систем российского сегмента. Это означает, что как только системы полностью выработают свой ресурс, начнутся «непоправимые» отказы техники, а разработчики этих систем уже не будут нести за это никакой ответственности.
Владимир Соловьев отметил, что ответственность за работу оборудования за пределами его сроков эксплуатации несет РКК «Энергия».
Напомним, что ранее в самом старом модуле российского сегмента МКС «Заря» были обнаружены сквозные трещины, которые со временем будут увеличиваться. Ранее трещины были обнаружены на модуле «Звезда», после чего специалистам пришлось изолировать негерметичный отсек модуля от основной части МКС.