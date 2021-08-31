Верховный суд РФ отказался рассматривать иск о снятии «ЕР» с выборов из-за подкупа избирателей
Верховный суд России отказался рассматривать иск кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова, которые требовали снять с парламентских выборов федеральный список «Единой России»
Верховный суд России отказался рассматривать иск кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова, которые требовали снять с парламентских выборов федеральный список «Единой России». Иск коммунистов вернули в канцелярию ВС РФ.
Кандидаты в депутаты от КПРФ обратились в суд из-за нарушения правил агитации. В иске говорилось, что единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим в размере 15 тысяч рублей перед выборами является подкупом избирателей. Эти выплаты назначил президент Владимир Путин, но объявлено об этом было на встрече с кандидатами от «Единой России».
Представители оппозиции сочли инициативу главы государства о единовременных выплатах, о которой было объявлено незадолго до голосование, подкупом избирателей.