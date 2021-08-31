Президент уволил генералов МВД, которые поручились за арестованного экс-начальника полиции Камчатки
Все высокопоставленные полицейский ранее выступили поручителями за Михаила Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР). Позже он стал руководителем ГУ МВД по Камчатскому краю
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей пятерых генералов Министерства внутренних дел России.
В соответствии с президентским указом в отставку отправлены заместитель начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорц, начальник УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов.
Все трое высокопоставленных полицейский ранее выступили поручителями за Михаила Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР). Позже он стал руководителем ГУ МВД по Камчатскому краю, а в августе его арестовали в рамках уголовного дела о коррупции.
Президент также отправил в отставку начальницу ГСУ ГУ МВД по Москве Наталью Агафьеву. Генерал-майор возглавляла это ведомство с 2014 года.
Кроме того, с занимаемой должности уволен генерал-лейтенант полиции и руководитель Главного управления МВД на транспорте Дмитрий Шаробаров. Он занимал этот пост в течение 11 лет.