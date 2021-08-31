31 августа 2021, 11:41
Минвостокразвития оценило увеличение населения Дальнего Востока в 8 трлн рублей
Минвостокразвития разработало модель заселения Дальнего Востока, согласно которой население региона должно увеличиться на 2 млн человек и составить 10 млн человек
Фото: Яндекс.Дзен
Минвостокразвития разработало модель заселения Дальнего Востока, согласно которой население региона должно увеличиться на 2 млн человек и составить 10 млн человек.
Глава ведомства Алексей Чекунов сообщил РБК, что за 15 лет необходимо привлечь на Дальний Восток 2 млн человек, но для этого нужно построить как минимум 60 млн кв.м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни. Сейчас в регионе строится 2,5 млн кв.м.
Стоимость инвестиционного проекта по увеличению населения Дальнего Востока в Минвостокразвития оценили в 8 трлн рублей. При этом Алексей Чекунов отметил, что такой инвестиционный проект был бы выгоден не только для государства, но и для бизнеса, так как новые жители создают новые налоги и новую экономику.