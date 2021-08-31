31 августа 2021, 10:22
В России запустили сайт для сбора жалоб бюджетников на принудительное голосование
В России заработал сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от врачей, учителей, чиновников и другиработников бюджетной сферы, на принуждение к голосованию на выборах
Фото: rtvi.com
В России заработал сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от врачей, учителей, чиновников и другиработников бюджетной сферы, на принуждение к голосованию на выборах.
Оппозиционный политик Роман Юнеман пояснил, что портал был создан специально для учителей, врачей, сотрудников «Жилищника», работников МФЦ и других, которых часто принуждают к участию в голосовании и даже обязывают голосовать за конкретного кандидата (как правило - кандидатов от «Единой России»).
На сайте «Ваш выбор» также подробно рассказывается об избирательных и других правах граждан.
Проект «Ваш выбор» создан при поддержке независимых общественных и политических деятелей, сообщает «Лента.ру».