Мэр Железноводска назвал «быдлом» и «неудачниками» своих подписчиков в Instagram
Глава города Железноводска Ставропольского края Евгений Моисеев, который также является секретарем местного отделения «Единой России», назвал «быдлом» и «озабоченными неудачниками» своих подписчиков в соцсети Instagram
Глава города Железноводска Ставропольского края Евгений Моисеев, который также является секретарем местного отделения «Единой России», назвал «быдлом» и «озабоченными неудачниками» своих подписчиков в соцсети Instagram.
С критикой на своих подписчиков мэр Железноводска выступил после того, как они нелицеприятно высказались о город-курорте.
Ранее Евгений Моисеев попросил своих подписчиков выбрать лозунг для «лучшего велосипедного курорта» России. Сам чиновник предложил вариант лозунга «Радость между ног».
Одна из подписчиц написала в комментариях под постом, что Железноводск «потерял свою привлекательность, свой шик, стал подобен обыкновенным городам любой области». Г-ну Моисееву слова женщины не понравились, после чего он предложил «быдло-недо-бедно- озабоченной» туристке обходить город стороной. «Здесь не место озабоченным неудачникам», —заявил чиновник.