31 августа 2021, 09:58
В Сахалинской области во время распила старых судов произошла утечка нефтепродуктов
В Telegram-канале администрации Сахалина сообщается, что специалисты перекрыли боновыми заграждениями выход в открытое море, а также обработали территорию разлива сорбентом
Фото: ампскк.рф
В Невельском районе Сахалинской области произошел разлив нефтепродуктов во время распила старых кораблей.
В Telegram-канале администрации Сахалина сообщается, что специалисты перекрыли боновыми заграждениями выход в открытое море, а также обработали территорию разлива сорбентом.
Местные чиновники заверили, что угрозы распространения нефтесодержащей жидкости в океан нет. Тем не менее, работы по устранению разлива нефтепродуктов в акваторию продолжаются. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Минэкологии, МЧС и дежурных служб.