Китайские ученые заявили о завозе коронавируса в Ухань из других стран
Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) по результатам эпидемиологического исследования объявили о завозном характере возникновения коронавируса в Китае
Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) по результатам эпидемиологического исследования объявили о завозном характере возникновения коронавируса в Китае.
Согласно выводам специалистов, COVID-19 мог появиться в результате завоза замороженных продуктов из других стран, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Global Times.
Представитель центра по контролю и профилактике заболеваний Ма Хуэйлай сообщил, что после того как Китай справился с первой волной коронавируса, летом 2020 года были зафиксированы эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Локальные вспышки COVID-19 были связаны с цепочками поставок полуфабрикатов из других стран, в том числе США и Европы.
Ученый также отметили, что во многих из этих мест признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухане.
Отметим, что китайские власти категорически опровергают версию о том, что коронавирус начал стремительно распространяться по стране, а затем и по всему миру, в результате утечки из лаборатории в Ухани. На этой версии, в частности, настаивают власти США, которые требуют от Китая компенсировать другим странам расходы, которые повлекли за собой пандемия COVID-19 и карантинные ограничения.