Цены на газ в Европе повысились до рекордных значений
Цены на газ в европейских странах обновили рекорд. Так, в ходе торгов на бирже ICE Futures стоимость октябрьского фьючерса превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в европейских странах обновили рекорд. Так, в ходе торгов на бирже ICE Futures стоимость октябрьского фьючерса превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.
В течение торгового дня стоимость октябрьского контракта менялась от 588 до 600,6 доллара.
На спотовом рынке стоимость газового контракта «на день вперед» с поставкой 31 августа на голландском хабе TTF выросла до рекордных 580 долларов.
Цены на газ пошли в рост после оглашения итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. Российский «Газпром» выкупил только 0,65 миллиона кубометров в сутки, что составляет всего 4,3% от общего объема, сообщает ТАСС.
Напомним, что в начале августа цены на газ в Европе начали расти в связи со снижением поставок российского газа по газопроводу Ямал-Европа из-за крупной аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.
Для исполнения своих обязательств российская газовая монополия стала отбирать газ из собственных ПХГ в Европе, что привело к значительному сокращению запасов «голубого топлива».
По другой версии, причиной повышения стоимости газа стали низкие запасы в хранилищах северо-запада Европы в связи с запуском газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.