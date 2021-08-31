Российские комики рассказали о визитах силовиков на свои концерты
Российские StandUp-комики сообщили о визитах на свои концерты сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э» МВД России). Во время выступлений эти зрители совсем не смеются и все время что-то пишут в блокнот
Российские StandUp-комики сообщили о визитах на свои концерты сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э» МВД России). Во время выступлений эти зрители совсем не смеются и все время что-то пишут в блокнот.
Издание Baza сообщает, что 29 августа оперативник Центра «Э» посетил «открытый микрофон», который проходил в петербургском баре «Лайка». Среди выступавших были российские комики Вадим Якунин, Лиза Маликова, Сергей Пономаренко и Глеб Капелюх. Борец с экстремизмом снимал концерт на камеру, а когда его попросили прекратить съемку, то он отошел в угол и продолжил фиксировать происходящее на сцене на камеру смартфона.
Еще один комик рассказал изданию, что на его выступления в последнее время стали приходить «подозрительные» гости, которые не смеются над шутками, что-то пишут в блокноте и ведут запись на камеру.
Интерес сотрудников Центра «Э» к молодым комикам может быть связан с делом белорусского юмориста Идрака Мирзализаде, которого сначала арестовали на 10 суток за оскорбительную шутку про русских людей, а затем пожизненно запретили ему въезд в Россию.
Издание Znak.com в свою очередь сообщило, что в реальности Идрака Мирзализаде могли наказать за шутки про главу «Роснефти» Игоря Сечина и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Запись концерта комика с упоминанием Сечина и Володина были удалены с YouTube.