31 августа 2021, 03:13
Сеть кафе быстрого питания McDonald’s запатентует товарный знак «Макдак»
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила зарегистрировать в России товарный знак «Макдак». Именно так эти кафе называют многие россияне
Фото: Twitter.com/ramblerru
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила зарегистрировать в России товарный знак «Макдак». Именно так эти кафе называют многие россияне.
Заявку на регистрацию товарного знака «Макдак» McDonald’s подал в Роспатент еще 19 августа. В самой компании сообщили, что соответствующие действия были приняты в рамках защиты бренда, пишет РБК.
Ранее компания зарегистрировала товарный знак «Макдоналдс» на черном фоне и товарный знак «Макдоналдс» на полосатом коричневом фоне. Также были запатентованы бренды «БигМак», «МакФлурри» и «МакКафе».