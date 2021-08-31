Сеть ресторанов «Тануки» пожаловалась в полицию на «Мужское государство»
Владельцы сети японских ресторанов «Тануки» обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности движение «Мужское государство» из-за угроз и ложных сообщений о минировании
Владельцы сети японских ресторанов «Тануки» обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности движение «Мужское государство» из-за угроз и ложных сообщений о минировании заведений сети в Москве.
Директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков сообщил РБК, что угрозы исходят от подписчиков основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
«Видимо, теперь он направил своих агентов не только на наш сайт, но и на физические рестораны», — отметил Колосков, имея ввиду сообщения о «минировании» всех ресторанов «Тануки» в Москве.
Конфликт между «Тануки» и «Мужским государством» произошел из-за рекламной фотографии с темнокожими людьми и ЛГБТ-символикой. Поздняков потребовал удалить «Тануки» из сервиса доставки «Яндекс.Еда», а своих сторонников призывал заблокировать работу ресторанов, делая заказы и отменяя их.
30 августа в ФСБ поступила информация о минировании всех московских ресторанов «Тануки». Угроза взрыва не подтвердилась.
Сеть «Тануки» также призвала основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и Роскомнадзор заблокировать канал «Мужское государство».