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Общество
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31 августа 2021, 02:05

Сразу в 20 российских регионах исчерпались мощности мусорных свалок

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что речь идет о свалках в Санкт-Петербурге, Севастополе, на Кубани, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской и других областях

Сразу в 20 российских регионах исчерпались мощности мусорных свалок
Фото: uboyno.ru

В 20 российских регионах в ближайшие два-три года может закончиться емкость мусорных полигонов.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что речь идет о свалках в Санкт-Петербурге, Севастополе, на Кубани, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской и других областях.

По словам министра, в перечисленных регионах до начала 2023 года будут закрыты полигоны с отходами, работа которых в настоящее время временно разрешена. Например, на Кубани сейчас мусор утилизируют на полигоне, мощности которого уже истощаются.

Кроме того, дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки, наблюдается еще в девяти регионах. В этот список входят  Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь.

Глава Минприроды обратился к губернаторам с призывом отнестись к назревающей проблеме со всей серьезностью, иначе потом «мало никому не покажется».

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