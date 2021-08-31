Сразу в 20 российских регионах исчерпались мощности мусорных свалок
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что речь идет о свалках в Санкт-Петербурге, Севастополе, на Кубани, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской и других областях
В 20 российских регионах в ближайшие два-три года может закончиться емкость мусорных полигонов.
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что речь идет о свалках в Санкт-Петербурге, Севастополе, на Кубани, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской и других областях.
По словам министра, в перечисленных регионах до начала 2023 года будут закрыты полигоны с отходами, работа которых в настоящее время временно разрешена. Например, на Кубани сейчас мусор утилизируют на полигоне, мощности которого уже истощаются.
Кроме того, дефицит мощностей по размещению отходов, который вынуждает использовать нелегальные свалки, наблюдается еще в девяти регионах. В этот список входят Забайкалье, Камчатка, Красноярский край, Магаданская и Новосибирская области, Дагестан, Якутия, Чукотка и Севастополь.
Глава Минприроды обратился к губернаторам с призывом отнестись к назревающей проблеме со всей серьезностью, иначе потом «мало никому не покажется».