Власти Петербурга перед выборами выплатят учителям по 10 тысяч рублей
Власти Санкт-Петербурга накануне выборов в Госдуму пообещали единовременные выплаты школьным учителям. С 1 сентября педагоги начнут получать по 10 тысяч рублей. В Смольном сообщили, что до конца сентября единовременные выплаты получат 120 учителей
Власти Санкт-Петербурга накануне выборов в Госдуму пообещали единовременные выплаты школьным учителям. С 1 сентября педагоги начнут получать по 10 тысяч рублей.
В Смольном сообщили, что до конца сентября единовременные выплаты получат 120 учителей. Это педагоги средних школ, педагоги дополнительного образования, школьные психологи и воспитатели детсадов. Еще по 5 тысяч рублей до конца года дополнительно выплатят классным руководителям.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам и по 15 тысяч рублей - военнослужащим. Об этом глава государства объявил на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России», что оппозиция сочла подкупом избирателей. Отметим, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также является членом «Единой России».