В России с начала года выявили рекордное количество коррупционных преступлений
Согласно статистике, предоставленной Генпрокуратурой, за семь месяцев текущего года было выявлено 24,5 тысячи коррупционных преступлений. Этот показатель является рекордным
В России с начала 2021 года было выявлено максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет.
Согласно статистике, предоставленной Генпрокуратурой, за семь месяцев текущего года было выявлено 24,5 тысячи коррупционных преступлений. Этот показатель является рекордным.
По сравнению с 2020 годом количество коррупционных преступлений в текущем году выросло на 16,5 процентов.
Из 24,5 тысяч преступлений коррупционной направленности 12,1 тысячи приходится на дачу и получение взяток. Причем в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, а в целом число случаев мелких взяток выросло на 26% по сравнению с прошлым годом.
По данным Генпрокуратуры, общий ущерб от коррупционных преступлений в текущем году составил 39,4 млрд рублей. При этом сумма возмещенного ущерба выросла с 3,5 млрд рублей за семь месяцев 2020 года до 9,9 млрд рублей в текущем периоде.