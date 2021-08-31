ЦИК заподозрил пропагандиста Евгения Попова в предоставлении недостоверных данных о доходах
Телеведущего политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгения Попова, который баллотируется в депутаты Госдумы от «Единой России», заподозрили в предоставлении недостоверных сведений о доходах
Телеведущего политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгения Попова, который баллотируется в депутаты Госдумы от «Единой России», заподозрили в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Ранее об этом сообщала команда Алексея Навального, которая нашла у пропагандиста дорогостоящую недвижимость, но теперь об этом заявили и в Центризбиркоме.
ЦИК РФ опубликовал данные о том, что Евгений Попов в своей предвыборной декларации указал годовой доход в размере 11,4 млн рублей, а еще 3,1 млн рублей не задекларировал.
Напомним, что издание The Insider (издание включено в реестр СМИ-инагентов) ранее оценило годовой доход Евгения Попова в 12,9 млн рублей, а сам телеведущий назвал эти данные «фуфлом». Однако после публикации расследования ЦИК проверил декларации пропагандиста и подтвердил данные о выявленных несоответствиях.