Паралимпийская сборная России обошла в общем медальном зачете США
За сегодняшний день российские спортсмены завоевали сразу девять медалей - 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Медали высшей пробы завоевали пловец Богдан Мозговой, бегун Дмитрий Сафронов, бегун Антон Прохоров и легкоатлет Евгений Торсунов
Паралимпийская сборная России обошла США в медальном зачете летних Игр-2020 в Токио.
За сегодняшний день российские спортсмены завоевали сразу девять медалей - 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Медали высшей пробы завоевали пловец Богдан Мозговой, бегун Дмитрий Сафронов, бегун Антон Прохоров и легкоатлет Евгений Торсунов.
Серебро завоевали теннисисты Маляк Алиева и Виктория Сафонова, а бронзовые медали - пловец Роман Жданов, бегун Артем Калашян и пловчиха Юлия Шишова.
По итогам соревновательного дня 30 августа российская сборная поднялась в общем медальном зачете на третье место и обошла США. В копилке Паралимпийской сборной России 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль. Лидером зачета является Китай (54 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых медалей), а на втором месте — Великобритания (26 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых медалей).