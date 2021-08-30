В ФСБ поступило сообщение о минировании всех ресторанов сети «Тануки»
Информация о минировании ресторанов поступила после атаки националистического движения «Мужское государство» на «Тануки» из-за рекламы с участием темнокожих моделей и ЛГБТ-символикой
В управление ФСБ по Москве поступило сообщение о минировании всех ресторанов японской кухни сети «Тануки».
Telegram-канал Mash сообщает, что информация о минировании ресторанов поступила после атаки националистического движения «Мужское государство» на «Тануки» из-за рекламы с участием темнокожих моделей и ЛГБТ-символикой.
Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков организовал травлю сети «Тануки» и призвал своих сторонников «парализовать работу компании». После этого сайт доставки «Тануки» подвергся серии DDoS-атак, а теперь неизвестные заминировали все столичные рестораны сети. За последнее, кстати, предусматривается уголовная ответственность.
«Тануки» в свою очередь призвала Роскомнадзор и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать «средневековый» канал «Мужское государство».