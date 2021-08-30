30 августа 2021, 16:54
Паралимпийцы Евгений Торсунов и Антон Прохоров принесли России еще две золотые медали
Так, легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золото в прыжках в длину, показав результат 5,76 метра. Он выступает в категории T36, в которой представлены атлеты с нарушениями координации
Фото: smotrim.ru
Российские паралимпийцы 30 августа завоевали еще две золотые медали на Играх-2020 в Токио.
Так, легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золото в прыжках в длину, показав результат 5,76 метра. Он выступает в категории T36, в которой представлены атлеты с нарушениями координации.
Еще одну золотую медаль завоевал бегун Антон Прохоров, который преодолел дистанцию в 100 метров с результатом 12,04. Соревнования проходили в классификации Т63, в которой выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза.
Напомним, что сегодня золотые медали в копилку сборной России также принесли пловец Богдан Мозговой (100 метров на спине) и легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на дистанции 100 метров).