Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России после вынесения приговора по «санитарному» делу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России после вынесения приговора по «санитарному» делу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.
Один из источников агентства сообщил, что Кира Ярмыш уехала в Финляндию. Сама она данную информацию пока не прокомментировала.
В середине августа Преображенский райсуд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу», которое было возбуждено по факту проведения протестной акции в январе 2021 года в условиях пандемии коронавируса.
В рамках решения суда Кире Ярмыш запрещено менять постоянное место жительства без предварительного уведомления, участвовать в массовых мероприятиях, а также выезжать за пределы московского региона.
Напомним, что ранее тот же «Интерфакс» сообщил об отъезде из России еще одной соратницы Алексея Навального Любови Соболь.