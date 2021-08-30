Власти столицы обвинили горожан в загрязнении акватории Москва-реки мусором
Московские власти обвинили горожан в сбросе в акваторию Москва-реки огромного количества мусора. Вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что водолазы подняли со дна реки в районе причалов почти 32 тонны отходов
Фото: ТАСС
Московские власти обвинили горожан в сбросе в акваторию Москва-реки огромного количества мусора. Вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что водолазы подняли со дна реки в районе причалов почти 32 тонны отходов.
Вице-мэр сообщил, что весь собранный в реке мусор пойдет на сортировку и утилизацию. Всего было очищено 26 причала Москва-реки. В некоторых случаях коммунальщикам приходилось применять судно со специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт.
Петр Бирюков также отметил, что крупные отходы и металлоломом в реке могут повредить теплоходы.