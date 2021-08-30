В МВД не нашли связи между «Мужским государством» и Центром «Э»
Российская полиция в ходе проверки не обнаружила связи между Центром по борьбе в экстремизмом МВД (центр «Э») и движением «Мужское государство
Российская полиция в ходе проверки не обнаружила связи между Центром по борьбе в экстремизмом МВД (центр «Э») и движением «Мужское государство.
Проверка проводилась по заявлению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. Она в свою очередь обратилась в МВД после выхода статьи в издании Wonderzine, в которой утверждалось, что центр «Центр „Э“» уже 13 лет сотрудничает с «Мужским государством» и получает от него личные данные активисток.
Публикация была основана на заявлении организации «СоцФем Альтернатива», которая опубликовала рапорт «Центра „Э“» и отметила, что данные девушек в нем полностью совпадают с данными, выложенными в паблике «Мужского государства».
Оксана Пушкина в этой связи попросила МВД проверить связь борцов с экстремизмом и «Мужского государства», а также возбудить дело по факту незаконной передачи персональных данных девушек.
В ответе замглавы МВД Андрея Храпова говорится, что «фактов передачи служебной информации третьими лицами не выявлено», как и связи между центром «Э» и «Мужским государством».
Напомним, что организация «Мужское государство» выступает против феминизма, ЛГБТ и межрасовых браков.