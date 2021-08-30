На самым старом модуле МКС обнаружили несколько сквозных трещин
Руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что сквозные трещины со временем могут увеличиваться. Аналогичная ситуация ранее произошла на модуле «Звезда»
На Международной космической станции (МКС) обнаружили несколько несквозных трещин в первом и самом старом модуле «Заря».
Руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев рассказал РИА Новости, что сквозные трещины со временем могут увеличиваться. Аналогичная ситуация ранее произошла на модуле «Звезда».
Напомним, что в 2019 году на модуле МКС «Звезда» возникла утечка воздуха, и только спустя год космонавты обнаружили трещину в промежуточной камере модуля. Позже была обнаружена еще одна трещина.
В марте 2021 года в Роскосмосе сообщили, что космонавты заделали обе трещины, однако утечка воздуха не прекратилась, хотя и значительно уменьшилась. В итоге было решено изолировать негерметичный отсек модуля «Звезда» от основной части МКС.
Всего в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и новый модуль «Наука».