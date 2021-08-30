Пловец Богдан Мозговой и бегун Дмитрий Сафронов завоевали золотые медали в Токио
Российский пловец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту и 01,65 секунды
Российский пловец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио на дистанции 100 метров на спине.
Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту и 01,65 секунды. Результат Мозгового стал новым паралимпийским рекордом.
Богдан Мозговой выступает в классе S9, в котором представлены спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Серебряную медаль в этом состязании завоевал пловец из Белоруссии Егор Щелканов, а третим пришел к финишу австралиец Тимоти Ходж.
Еще одну золотую медаль сегодня завоевал российский легкоатлет Дмитрий Сафронов. Он показал лучший результат на дистанции 100 метров. Сафронов преодолев дистанцию за 11,39 секунды и установил новый мировой рекорд.
Еще один россиянин Артем Калашян в этом соревновании завоевал бронзу. На втором месте - украинец Игорь Цветов.
Сейчас в копилке Паралимпийской сборной России 17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль.