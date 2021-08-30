30 августа 2021, 13:58
В СИЗО «Матросская тишина» выявили участников экстремистского движения «А.У.Е»
Московская прокуратура выявила в СИЗО «Матросская тишина» группу арестантов, которые входят в «Арестантское уголовное единство» («А.У.Е.» внесено в реестр экстремистских организаций)
Фото: twitter.com/nebehr_gudahtt
Московская прокуратура выявила в СИЗО «Матросская тишина» группу арестантов, которые входят в «Арестантское уголовное единство» («А.У.Е.» внесено в реестр экстремистских организаций).
В прокуратуре сообщили, что участники запрещенной группы не дают сотрудникам СИЗО выполнять свои служебные обязанности, отказываются выполнять законные требования администрации, нарушают установленный порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов в СИЗО, а также собирают деньги для поддержания деятельности организации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об создании экстремистской организации и участии в ней, а также по факту финансирования экстремистской деятельности.