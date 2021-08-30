Комику Идраку Мирзализаде пожизненно запретили приезжать в Россию
МВД РФ пожизненно запретило комику Идраку Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии, въезжать в Российскую Федерацию. Его пребывание на территории РФ признано нежелательным
МВД РФ пожизненно запретило комику Идраку Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии, въезжать в Российскую Федерацию. Его пребывание на территории РФ признано нежелательным.
Напомним, в августе Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про русских, которую власти признали оскорбительной. Комик был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды.
Заказанная прокуратурой экспертиза показала, что выступление Мирзализаде содержало психологические и лингвистические признаки унижения выделенной по национальному признаку группы лиц, то есть русских людей.
Сам юморист заявил, что его выступление, напротив, было направлено в сторону высмеивания ксенофобии.
В свою очередь российские комики записали совместное видео-обращение в поддержку Идрака Мирзализаде, указав, что «за шутку нельзя лишать свободы».