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Общество
4 млрд оттенков коррупции
30 августа 2021, 13:52

Комику Идраку Мирзализаде пожизненно запретили приезжать в Россию

МВД РФ пожизненно запретило комику Идраку Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии, въезжать в Российскую Федерацию. Его пребывание на территории РФ признано нежелательным

Комику Идраку Мирзализаде пожизненно запретили приезжать в Россию
Фото: top5-top10.ru

МВД РФ пожизненно запретило комику Идраку Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии, въезжать в Российскую Федерацию. Его пребывание на территории РФ признано нежелательным.

Напомним, в августе Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про русских, которую власти признали оскорбительной. Комик был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды.

Заказанная прокуратурой экспертиза показала, что выступление Мирзализаде содержало психологические и лингвистические признаки унижения выделенной по национальному признаку группы лиц, то есть русских людей.

Сам юморист заявил, что его выступление, напротив, было направлено в сторону высмеивания ксенофобии.

В свою очередь российские комики записали совместное видео-обращение в поддержку Идрака Мирзализаде, указав, что «за шутку нельзя лишать свободы».

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