30 августа 2021, 13:38
Россия примет участие в восстановлении экономики постконфликтного Афганистана
Российский чиновник также призвал западные страны отказаться от заморозки финансовых активов новых властей Афганистана - движения «Талибан»
Фото: azbyka.ru
Россия примет участие в экономических проектах в рамках программы по восстановлению Афганистана.
Спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что российские власти уже сейчас готовы приступить к работе по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана.
Российский чиновник также призвал западные страны отказаться от заморозки финансовых активов новых властей Афганистана - движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Напомним, что ранее власти США и Международный валютный фонд заблокировали талибам доступ к активам и резервам правительства Афганистана.