В Северной Осетии бывший министр напал на главу управления Росимущества по региону
Бывший министр охраны окружающей среды Северной Осетии Таймураз Мильдзихов напал на и.о. начальника управления Росимущества Алексея Иванова
Бывший министр охраны окружающей среды Северной Осетии Таймураз Мильдзихов напал на и.о. начальника управления Росимущества Алексея Иванова. Об этом инциденте сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По данным парламентария, инцидент с участим двух чиновников произошел 26 августа в служебном кабинете Алексея Иванова. Потерпевший рассказал, что к нему ворвался в кабинет Таймураз Мильдзихов, который был настроен очень агрессивно.
Угрозы со стороны визитера были связаны с недавней проверкой ФГУП «Бесланский конезавод», в ходе которой вскрылись бесчисленные факты воровства. Данное предприятие находится в стадии банкротства с 2009 года.
Алексей Иванов попытался вызвать полицию, однако злоумышленник стал его душить, после чего нанес множество ударов по лицу и туловищу.
«Уходя, он заявил, что в республике — все у него „схвачено“, и если Иванов не уберется восвояси, ему не жить», — написал Александр Хинштейн.
Руководство Росимущества в связи с происшествием обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.