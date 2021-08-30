Сайт интернет-издания Readovka внесли в реестр запрещенных ресурсов
«Роскомсвобода» сообщает, что доступ к Readovka был ограничен по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, который требовал удалить статью о передаче почти половины акций подмосковного Совхоза им. Ленина
Власти внесли сайт интернет-издания Readovka в реестр запрещенных ресурсов.
«Роскомсвобода» сообщает, что доступ к Readovka был ограничен по иску депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, который требовал удалить статью о передаче почти половины акций подмосковного Совхоза им. Ленина через жену политика Павла Грудинина. В этой статье говорилось о том, что стороны совершили «скрытую сделку купли-продажи» и «осложнили процесс возврата активов».
Весной 2021 года Видновский городской суд Московской области вынес решение о блокировке сайта Readovka в качестве обеспечительной меры по иску депутата Саблина.
Редакция Readovka отказалась удалять материал и была оштрафована на 50 тысяч рублей. Позже издание удалило спорную статью.
В 2021 году Дмитрий Саблин снова подал в суд на издание из-за публикации о якобы принадлежащей ему яхте. В начале июля власти заблокировали сайт издания.