30 августа 2021, 11:48
Разведка Швейцарии сообщила о подготовке терактов в пунктах вакцинации
Спецслужбы Швейцарии сообщили о планах джихадистских группировок устроить теракты в пунктах вакцинации населения от коронавируса, а также на транспорте, который перевозит вакцины
Фото: Ye Pingfan/Globallookpress.com
Спецслужбы Швейцарии сообщили о планах джихадистских группировок устроить теракты в пунктах вакцинации населения от коронавируса, а также на транспорте, который перевозит вакцины.
По данным разведки, террористические атаки могут затронуть большое число людей. Пока спецслужбы не располагают конкретной информацией о терактах, однако риск их осуществления является очень высоким, пишет «Собеседник» со ссылкой на швейцарские СМИ.
Разведка полагает, что террористы будут действовать либо по одному, либо небольшими группами.