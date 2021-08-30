30 августа 2021, 11:16
Apple до конца года представит новую модель «умных часов» с более широким экраном
Экраны «умных часов» нового поколения станут больше по сравнению с текущими моделями на один миллиметр. В последний раз разработчики Apple увеличивали размер часов в 2017 году
Фото: 999.md
Компания Apple в текущем году представит новую модель «умных часов» Apple Watch в двух комплектациях с размерами 41 и 45 мм.
По данным Bloomberg, экраны «умных часов» нового поколения станут больше по сравнению с текущими моделями на один миллиметр (сейчас 40 и 44 мм). В последний раз разработчики Apple увеличивали размер часов в 2017 году, когда выходила Apple Watch Series 4.
Кроме того, новые Apple Watch будут оснащены обновленной версией циферблата «Инфограф модульный», которая позволяет пользователям самим собирать циферблат из расширений.
Также Apple обещает новый дизайн «умных часов» с плоским экраном и гранями и «походный» вариант, похожий на часы фирм Casio и Garmin.