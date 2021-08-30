Прокуратура Камчатки проверят информацию о новом загрязнении акватории Авачинской бухты
Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о новом загрязнении акватории Авачинской бухты, где в 2020 году уже произошла крупная экологическая катастрофа
Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о новом загрязнении акватории Авачинской бухты, где в 2020 году уже произошла крупная экологическая катастрофа.
В природоохранной прокуратуре Камчатского края сообщили, что в ведомство поступила информация о загрязнении Авачинской бухты в районе Сероглазки из ливневой канализации. Предположительно, речь идет о загрязнении нефтепродуктами.
К проверке также подключились сотрудники МЧС России и Росприроднадзора. Специалисты взяли забор проб воды, которые были направлены на исследование.
Прокуратура также даст оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за объекты водоотведения.
Напомним, что в сентябре 2020 года на Камчатке произошло загрязнение акватории Авачинского залива и еще нескольких бухт. В результате загрязнения Тихого океана пострадали более 60 человек, а также погибли тысячи морских обитателей.
В ходе расследования было установлено, что причиной экологической катастрофы стало природное явление, а именно появление токсичных водорослей. Однако специалисты химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова нашли в пробах воды Авачинской бухты продукты распада ракетного топлива — гептила, а активисты «Гринпис» обнаружили в воде тяжелые металлы и компоненты нефти. Экологи считают, что к экологической катастрофе привела утечка с Козельского полигона ядохимикатов.