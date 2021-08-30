Власти США подтвердили гибель мирных жителей в результате ракетного удара в Кабуле
Телеканал CNN со ссылкой на представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана сообщает, что американская сторона в настоящее время расследует обстоятельства взрыва
Власти США подтвердили информацию о гибели гражданских лиц в результате ракетного удара американских военных по автомобилю в Кабуле.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя Центрального командования США капитана Билла Урбана сообщает, что американская сторона в настоящее время расследует обстоятельства взрыва.
Г-н Урбан заявил, что удар по автомобилю был нанесен, поскольку в нем находилось огромное количество взрывчатых веществ. Именно этот факт привел к тому, что в результате уничтожения автомобиля погибли случайные люди.
Билл Урбан выразил сожаление из-за возможных погибших среди гражданского населения.
29 августа в районе аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв. Позже Минобороны США сообщило, что военные нанесли ракетный удар по автомобилю со взрывчаткой и террористами-смертниками. Общее число жертв взрыва составляет 9 человек. По данным СМИ, это члены одной семьи. Среди погибших было шестеро детей.