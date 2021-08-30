Минобороны просит снести казарму в Омске. Это главная улика по делу о гибели 24 десантников
Министерство обороны России предложило снести казарму в Омске, в результате обрушения которой в 2015 году погибли 24 десантника. В ведомстве свое требование объяснили «опасениями за безопасность экспертов»
Министерство обороны России предложило снести казарму в Омске, в результате обрушения которой в 2015 году погибли 24 десантника. В ведомстве свое требование объяснили «опасениями за безопасность экспертов», хотя здание казармы является важной уликой по делу.
На очередном судебном заседании по делу о гибели 24 десантников представитель Минобороны попросил прекратить экспертные работы под предлогом того, что специалистам может грозить опасность.
Сторона защиты связывает требование Минобороны с желанием ведомства скрыть истинные причины трагедии. Так, адвокат стороны защиты Марина Копылова отметила, что ходатайство о сносе здания было заявлено, когда эксперты уже приступили к исследованию конструкций здания, грунтов, забору проб стройматериалов, использованных при возведении казармы, пишет «КоммерсантЪ».
Защита отмечает, что в случае сноса казармы истинные причины обрушения невозможно будет установить, потому что результаты предыдущей строительно-технической экспертизы были признаны судом «ненадлежащими».
Адвокаты отмечают, что материалы дела говорят о том, что обрушение здания казармы в Омске не было единичным. Похожий инцидент произошел рядом с полигоном Шилово под Новосибирском, но казарма, возведенная по проекту, что и казарма в Омске, рухнула без жертв.
Трагедия в Омске произошла в июле 2015 года. В 242-м учебном центре обрушилась казарма. В результате происшествия погибли 24 десантника.