30 августа 2021, 09:38
В России общая площадь лесных пожаров увеличилась до 8 млн гектар
Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что нынешний сезон оказался одним их самых худших за всю историю наблюдений
Фото: mchs.gov.ru
В России площадь лесных пожаров по данным на конец августа превысила 8 млн гектар. Почти 15% деревьев на этой территории погибли.
Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в интервью «Известиям» заявил, что нынешний сезон оказался одним их самых худших за всю историю наблюдений. Общая площадь лесных пожаров составила 8 млн гектар, а самая сложная ситуация с пожарами сложилась в Якутии и Иркутской области.
«По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше», - отметил руководитель Рослесхоза.
Ущерб от лесных пожаров в регионах Дальнего Востока и Сибири российские власти пока не подсчитали.