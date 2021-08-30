МИД РФ предупредил россиян об охоте на них в третьих странах по запросу США
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев назвал «вопиющей» практику арестов российских граждан в третьих странах по запросу Вашингтона с последующей их экстрадицией в США
Министерство иностранных дел РФ предупредило российских граждан о ведущейся на них охоте властями США в третьих странах.
В ведомстве заявили, что такая охота на россиян ведется с 2008 года, а за это время в третьих странах по запросу США было арестовано около 50 человек.
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев в беседе с РИА Новости назвал «вопиющей» практику арестов российских граждан в третьих странах по запросу Вашингтона с последующей их экстрадицией в США.
По словам Лукьянцева, россияне предстают перед американской системой правосудия, после чего на них начинают оказывать сильное давление в попытке склонить их к сотрудничеству с американскими властями.
В случае отказа арестованных в США россиян признавать свою вину и сотрудничать со следствием, в их отношении применяются такие методы воздействия, как непредоставление необходимой медицинской помощи.