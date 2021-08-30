Синоптики обещают жителям северо-запада мокрый снег, а жителям Кубани - африканскую жару
В период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°C, а «вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег», говорится в прогнозе погоды
Центр погоды «Фобос» предупредил жителей северо-западных регионов России о похолодании и осадках в виде снега с дождем.
В период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°C, а «вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег», говорится в прогнозе погоды.
Так, снег с дождем ожидается в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Карелии, Коми, на севере Пермского края и Свердловской области, в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. В некоторых регионах в указанный период возможен ураганный ветер.
В Центральной России, по словам синоптиков, ожидается «настоящая осень» с дневной температурой воздуха 11-16 градусов тепла и ночной - от 8 до 13 градусов тепла.
Между тем, в Краснодарском крае ожидается «африканская жара». Уже сегодня, 30 августа, дневная температура воздуха прогреется до +37 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что «африканская» жара придет в российский регион из-за соответствующих воздушных масс, хотя для приморских городов такая температура воздуха - это редкость.