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29 августа 2021, 22:16

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира

Голы в составе российской сборной забили Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, который оформил дубль

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира
Фото: redwhite.ru

Сборная России по пляжному футболу стала победителем чемпионата мира, который проходил в Москве.

В финальном матче россияне обыграли японских футболистов со четом 5:2.

Голы в составе российской сборной забили Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, который оформил дубль.

Отметим, что сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира в третий раз. Ранее россияне становились чемпионами в 2011 и 2-13 гг.

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