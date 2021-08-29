29 августа 2021, 22:16
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира
Голы в составе российской сборной забили Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, который оформил дубль
Фото: redwhite.ru
Сборная России по пляжному футболу стала победителем чемпионата мира, который проходил в Москве.
В финальном матче россияне обыграли японских футболистов со четом 5:2.
Голы в составе российской сборной забили Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, который оформил дубль.
Отметим, что сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира в третий раз. Ранее россияне становились чемпионами в 2011 и 2-13 гг.