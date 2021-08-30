30 августа 2021, 01:16
Бывший глава МОК Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет
Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Причина смерти спортивного функционера не сообщается
Фото: dw.com
Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Причина смерти спортивного функционера не сообщается.
Жак Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 годы.
Действующий глава МОК Томас Бах заявил, что все олимпийское движение будет глубоко скорбить по потере «замечательного друга и преданного поклонника спорта».
Г-н Бах сообщил, что в связи со смертью Жака Рогге олимпийские флаги на всех объектах МОК будут приспущены на некоторое время.