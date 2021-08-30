«Талибан» ввел ограничения на снятие наличных со счетов граждан
Центробанк Афганистана обязал все банки страны ввести лимит на снятие наличных средств со счетов клиентов в размере 200 долларов в неделю
Центробанк Афганистана обязал все банки страны ввести лимит на снятие наличных средств со счетов клиентов в размере 200 долларов в неделю.
По данным агентства The Khaama Press, ограничение на снятие наличных носит временный характер и было принято в связи с финансовыми трудностями в стране из-за смены власти. Напомним, что в середине августа к власти пришло движение «Талибан» (признано террористическими и запрещено в России).
Одновременно с этим в Афганистане прошла акция протеста против решения талибов закрыть банки и пункты обмена валюты по всей стране. Манифестанты требовали выдать хотя бы часть средств, которые находятся на их банковских счетах. Однако в банках заявили, что не могут начать работу до тех пор, пока Центробанк Афганистана не возобновит свою деятельность.