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Первым делом миллиарды – а лечение потом
30 августа 2021, 00:43

«Талибан» ввел ограничения на снятие наличных со счетов граждан

Центробанк Афганистана обязал все банки страны ввести лимит на снятие наличных средств со счетов клиентов в размере 200 долларов в неделю

«Талибан» ввел ограничения на снятие наличных со счетов граждан
Фото: foreignpolicy.com

Центробанк Афганистана обязал все банки страны ввести лимит на снятие наличных средств со счетов клиентов в размере 200 долларов в неделю.

По данным агентства The Khaama Press, ограничение на снятие наличных носит временный характер и было принято в связи с финансовыми трудностями в стране из-за смены власти. Напомним, что в середине августа к власти пришло движение «Талибан» (признано террористическими и запрещено в России).

Одновременно с этим в Афганистане прошла акция протеста против решения талибов закрыть банки и пункты обмена валюты по всей стране. Манифестанты требовали выдать хотя бы часть средств, которые находятся на их банковских счетах. Однако в банках заявили, что не могут начать работу до тех пор, пока Центробанк Афганистана не возобновит свою деятельность.

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