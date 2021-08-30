30 августа 2021, 00:12
Власти Японии отказали в статусе беженца россиянину, который доплыл до страны на резиновой лодке
Власти Японии отказались предоставлять статус беженца россиянину, который ранее приплыл на резиновой лодке на Хоккайдо с острова Кунашир Курильского района
Фото: blagoveshensk.bezformata.com
Власти Японии отказались предоставлять статус беженца россиянину, который ранее приплыл на резиновой лодке на Хоккайдо с острова Кунашир Курильского района.
Миграционная служба сообщила, что разрешение на временное пребывание россиянин не получит, а на следующей неделе его передадут генеральному консульству России в Саппоро, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что россиянин по имени Ваас Феникс Нокард (в прошлом Владимир) с Курильских островов проплыл 20 км на резиновой лодке до берегов Японии с целью получения политического убежища.
По данным российских СМИ, россиянин в 2011 году уже был депортирован из Японии за нарушение визового режима.