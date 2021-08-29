29 августа 2021, 10:47
Вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края погиб во время сплава по реке
Кирилл Косогоров отправился в сплав по реке в нижнем ущелье Башкауча в составе туристической группы. При каких обстоятельствах погиб спортсмен, не уточняется
Фото: telegramhub.ru
Во время сплава по горной реке погиб 32-летний вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края Кирилл Косогоров.
Telegram-канал «112» сообщает, что Косогоров отправился в сплав по реке в нижнем ущелье Башкауча в составе туристической группы. При каких обстоятельствах погиб спортсмен, не уточняется.
Тело Кирилла Косогорова вертолетом доставили из труднодоступного горного района в город.
В группе «Водный туризм: споры, байки, фильмы, фото» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Косогоров занимался каякингом более десяти лет.