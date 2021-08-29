Сторонники Навального из регионов сообщили о визитах к ним сотрудников полиции
Жители российских регионов, которые ранее регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», сообщили о визите к ним сотрудников полиции
Жители российских регионов, которые ранее регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», сообщили о визите к ним сотрудников полиции. Ранее аналогичные жалобы правозащитникам поступали от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным портала «ОВД-Инфо», полицейские связались как минимум с 1312 сторонниками оппозиции и предложили им написать заявление на Алексея Навального и членов его команды по факту нарушения закона о защите персональных данных. Речь идет о сливе адресов электронной почты граждан, которые регистрировались на сайтах, связанных с проектами оппозиции.
Массовые визиты силовиков к гражданам зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самары, Саранске, Туле, Ярославле, Саратовской области, Московской области и Ленинградской области.
Среди тех, к кому приходили сотрудники полиции, были и журналисты, которые рассказали, что им было предложено написать заявление по факту кражи персональных данных.