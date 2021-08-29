29 августа 2021, 09:06
Паралимпиец Денис Гнездилов завоевал золото в толкании ядра с мировым рекордом
Член паралимпийской сборной России Денис Гнездилов завоевал золотую медаль в Игр в Токио с мировым рекордом в соревновании в толкании ядра среди спортсменов ростом не выше 130 см
Фото: sportsdaily.ru
Член паралимпийской сборной России Денис Гнездилов завоевал золотую медаль в Игр в Токио с мировым рекордом в соревновании в толкании ядра среди спортсменов ростом не выше 130 см.
Денис Гнездилов показал результат 11,16 метра и стал паралимпийским чемпионом. На втором месте - Гарра Тнайаш из Ирака с результатом 11,15 метра, а на третьем - португалец Мигель Монтейро.
Еще один российский спортсмен Дмитрий Душкин занял пятое место с результатом 10,39 метра.